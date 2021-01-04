الزمالك: جلسة لحسم مصير مصطفى محمد وإرضاءه.. وهناك إصرار على احترافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الفنية بنادي الزمالك، وجود جلسة خلال الأيام المقبلة لحسم موقف مصطفى محمد مهاجم الفريق من الاحتراف في صفوف سانت إيتيان الفرنسي.

وأشار يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مصطفى محمد يصر على خوض تجربة الاحتراف، بينما يرغب مسؤولو الزمالك في بقاءه.

وقال يونس: "مصطفى محمد هو مهاجمنا ومهاجم الزمالك الأول، ونريد الحفاظ عليه وعدم رحيله بالتأكيد لكنه يريد الرحيل ويصر بشكل كبير على ذلك".

وأكمل: "سنعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم كافة الأمور وتحديد ما إذا كان مصطفى محمد سيبقى أم سيرحل".

واختتم: هو يرى أن الاحتراف حاليًا فرصة لن تعوض، ونحن نريد أن يكون راضيًا".