الشيخ يكشف صراع القطبين عليه والتهديدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أحمد الشيخ لاعب بيراميدز الحالي، أن الصراع الذي دار بين الأهلي والزمالك للتعاقد معه، وصل إلى تعرضه لتهديدات واتصالات لاقناعه بالتراجع عن القرار الذي اتخذه.

وقال الشيخ في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "وقعت لنادي الزمالك ووعدوني ألا يتم إعلان أي شيء أو إظهار العقد إلا بعد الاتفاق رسميا وبعد ساعة من الجلسة إدارة المقاصة ابلغوني بكل شيء عن الجلسة ووقعوا عقوبة ضدي."

وتابع: "بعد التوقع مع نادي الزمالك تعرضت للإصابة ووكيل اللاعبين الذي تواجد وقت توقيع العقد أبلغني أن إدارة الزمالك لا تنوي اتمام التعاقد معي."

وأضاف: "بعد فترة تعافيت من الإصابة ولعبت أمام الشرطة ثم خضت مباراة الزمالك وأديت بشكل جيد، وتعرضت لتجاوزات من لاعب في الزمالك."

وواصل: "عقب مباراة الزمالك تحدث معي هيثم عرابي، وكان هناك اتفاق على الانتقال للأهلي وأخبرته بكل ما حدث وبدأ الأهلي في التفاوض مع مصر للمقاصة من أجل التعاقد معي."

وأردف: "وكيل اللاعبين الذي حضر جلسة التوقيع مع الزمالك تحدث معي من جديد وقال أن إدارة الزمالك ترغب في التعاقد معي وقال أنني لو لم أوقع سوف أتعرض لمشاكل."

واستطرد: "تعرضت لتهديدات خلال فترة مفاوضات الزمالك والأهلي للتعاقد معي من أشخاص رافضة للقرار الذي اتخذته ولا أتمنى أن تتكرر هذه الأيام مجددًا."

أما عن مدى صحة قراره بالانتقال للأهلي قال: "التمرين في النادي الأهلي بفلوس وبيرفع قيمتك واسمك كلاعب كرة حتى لو تدربت فقط ورحلت نهاية الموسم ستنتقل لفريق كبير."

واختتم قائلًا: "انتقالي للأهلي تكلف 8.5 مليون جنيه والأهلي دفع 6 مليون وتحملت الباقي من راتبي تم خصم 2.5 مليون جنيه وكانت الأموال تخصم مني بشكل منتظم حتى الموسم الماضي."