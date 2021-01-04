سلبية مسحة كورونا للمنتخبان المصري والياباني

اعلن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سلبية مسحة كورونا التي اجراها المنتخبان المصري والياباني لكرة اليد ، وكان المنتخب الياباني قد قام باجراء مسحة بالكامل فور وصوله مطار القاهرة قبل السماح له بدخول الكبسولة الطبية .

ونفس الامر قام به منتخبنا الاول لكرة اليد قبل الانتظام في معسكره الاخير في ظل التشديد علي تطبيق صارم للاجراءات الاحترازية من اللجنة المنظمة واللجنة الطبية ووزارة الصحة..

تجدر الاشارة الي ان المنتخب الياباني وصل للقاهرة مبكرا من اجل خوض تجربتان مع الفراعنة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري

القاهرة قبل السماح له بدخول الكبسولة الطبية .ونفس الامر قام به منتخبنا الاول لكرة اليد قبل الانتظام في معسكره الاخير في ظل التشديد علي تطبيق صارم للاجراءات الاحترازية من اللجنة المنظمة واللجنة الطبية ووزارة الصحة..تجدر الاشارة الي ان المنتخب الياباني وصل للقاهرة مبكرا من اجل خوض تجربتان مع الفراعنة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري

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