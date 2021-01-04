حسني عبد ربه: أطالب وزير الرياضة بالتدخل لحل أزمة الاسماعيلي

طالب حسني عبد ربه نجم نادي الاسماعيلي بتدخل وزير الشباب والرياضة لإنقاذ الفريق من الأزمات التي يمر بها خلال الفترات الأخيرة. و قال عبد ربه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '': "لا أطالب وزير الرياضة بحل مجلس الإسماعيلي مثلما فعل مع الزمالك ولكن أريد تدخله لإنقاذ الفريق من الإنهيار". فعل مع الزمالك ولكن أريد تدخله لإنقاذ الفريق من الإنهيار". وأضاف: "لا أفكر في خوض انتخابات النادي في الوقت الحالي ، ولكن من الممكن التفكير في خوض الانتخابات مستقبلاً".

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