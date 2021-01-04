أحمد الشيخ : أحد المسؤولين بالأهلي عرقل انتقالي لـ زيورخ السويسري

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إن أحد المسئولين بالنادي الأهلي عرقل انتقاله لفريق زيورخ السويسري.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحاتعبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رئيس نادي الإتفاق كلمني وطلب انضمامي للعب في الدوري السعودي ورحبت بالأمر".
وتابع: "كنت سببا في انتقال حسين السيد للإتفاق السعودي بعد كلامي مع المدير الفني عنه، ولم أتعرض للظلم مع المنتخب بسبب عدم تألقي مع الأهلي وحينما تألقت مع المقاصة لعبت له".
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