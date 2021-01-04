أحمد الشيخ : قررت الرحيل عن الأهلي لإثبات نفسي من جديد

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إن بعض اللاعبين طالبوه بالصبر والاستمرار في الأهلي إلا أنه قرر الرحيل لإثبات نفسه من جديد.

وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "انضمامي لمصر المقاصة لم يكن جزء من صفقة إنضمام ميدو جابر للأهلي|.

وتابع: "دعم جمهور الأهلي ساعدني على التألق مع المقاصة والحصول على لقب هداف الدوري، وجمهور الزمالك اتهمني بتعمد إضاعة ركلة جزاء أمام الأهلي في الدقيقة الأخيرة".

وأتم: "بعد ركلة الأهلي الضائعة إيهاب جلال طلب مني تسديد ركلة أمام التعدين لكني أضعتها أيضاً".