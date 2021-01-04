أمير توفيق : سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز

كشف امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاعلي ان صن داونز طلب 5 مليون دولار من الاهلي مقابل ضم سيرينيو.
صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للاعلامي سيف زاهر خلال مداخلههاتفيه خلال برنامج ملعب ON time ان سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز البالغ 5 مليون دولار.
و اضاف أمير توفيق ان الأهلي له الحق استعادة عمار حمدي من الاتحاد السكندري بعد نهاية الموسم الأول .
و اكد أمير توفيق ان أليو بادجي مهاجم النادي الاهلي اقترب من الانتقال لنادي أنقرة جوتشو على سبيل الإعارة بنية البيع .
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