اخبار الرياضه

أمير توفيق : سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز

0 نشر
0 تبليغ

كشف امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاعلي ان صن داونز طلب 5 مليون دولار من الاهلي مقابل ضم سيرينيو.

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للاعلامي سيف زاهر خلال مداخله

هاتفيه خلال برنامج ملعب ON time ان سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز البالغ 5 مليون دولار.

و اضاف أمير توفيق ان الأهلي له الحق استعادة عمار حمدي من الاتحاد السكندري بعد نهاية الموسم الأول .

و اكد أمير توفيق ان أليو بادجي مهاجم النادي الاهلي اقترب من الانتقال لنادي أنقرة جوتشو على سبيل الإعارة بنية البيع .

 

كانت هذه تفاصيل خبر أمير توفيق : سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا