أمير توفيق : سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز

كشف امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاعلي ان صن داونز طلب 5 مليون دولار من الاهلي مقابل ضم سيرينيو.

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي للاعلامي سيف زاهر خلال مداخله

هاتفيه خلال برنامج ملعب ON time ان سيرينيو لا يستحق المبلغ المطلوب من جانب صن داونز البالغ 5 مليون دولار.

و اضاف أمير توفيق ان الأهلي له الحق استعادة عمار حمدي من الاتحاد السكندري بعد نهاية الموسم الأول .

و اكد أمير توفيق ان أليو بادجي مهاجم النادي الاهلي اقترب من الانتقال لنادي أنقرة جوتشو على سبيل الإعارة بنية البيع .