حسني عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج مدرب على مستوى عالٍ ولن أدخل النادي مع وجود الإدارة الحالية

قال حسني عبد ربه نجم نادي الاسماعيلي السابق أن الفريق يحتاج إلى مدير فني على مستوى عالي ، و أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية يضر بمصلحة الفريق.
وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' اللاعبين ظهروابشكل سيء أمام المقاصة ، و استسلموا بعد الهدف الثالث.
واختتم عبد ربه ، الاسماعيلي يستطيع تخطي الرجاء في نصف نهائي كأس الاتحاد العربي ، في حال تكاتف اللاعبين و إحساسهم بقيمة الفريق.
عبر حسني عبد ربه نجم نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق عن غضبه لهزيمة الاسماعيلي اليوم أمام مصر للمقاصة ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري.
وأضاف عبد ربه في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' لا أطمع في الحصول على منصب داخل النادي ، ولن أدخل النادي في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي
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