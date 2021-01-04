أحمد الشيخ : مارتن يول كان يخبرني بأنه يمتلك أموالا طائلة وأنني مناسب للزواج من ابنته

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إن مارتن يول كان يخبره بأنه يمتلك أموالا طائلة وإنهمناسب للزواج من أبنته.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيعياسين على قناة "النهار": "مارتن يول مدرب بالاسم فقط وبيسيرو مدير فني على أعلي مستوي وكذلك مساعديه".
وتابع: "ليندمان أحضر لي عروض من الدوري الهولندي والتركي لكن إدارة الأهلى رفضت هذه العروض".
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