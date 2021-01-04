أحمد الشيخ : هناك مدربين تعاقد معهم الأهلي كانوا مجرد أسماء فقط

قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض لسوء حظ كبير في بداياته مع الأهلي وذلك بسبب أزمة

تغيير أكثر من مدرب في تلك الفترة.

وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه

الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بعض المدربين الذين تعاقد معهم الأهلي كانوا مجرد أسماء كبيرة فقط".

وأوضح: "معظم الأسماء الكبيرة التي انضمت إلى الأهلي كانت أسماء فقط دون تأثير فني على اللاعبين".