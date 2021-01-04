أحمد الشيخ : لم استطع النوم في ليلة انتقالي للأهلي من الفرحة

كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، كواليس الليلة الأولى بعد التوقيع والإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم استطع النوم في ليلةانتقالي للأهلي من الفرحة وعم حارث أول من استقبلني في غرفة تغيير الملابس".
وتابع: "المشاكل التى تعرضت لها أثرت على بداياتي مع الأهلي وكذلك تغيير المدربين بكثرة في هذا التوقيت".
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