كشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الكرة بالزمالك عن بعض الكواليس والمستجدات الخاصة بفريق الكرة.
وأوضح يونس في تصريحات تليفزيونية أن فرجاني ساسي لاعب الفريق مصاببالفعل ولم يتهرب من المشاركة، مشيرًا إلى أن الزمالك متمسك بتجديد التعاقد معه.
وأشار إلى أن مصطفى محمد مهاجمالفريق حسم مصيره سيكون الأسبوع المقبل في جلسة مع مجلس الإدارة بعد الوصول إلى أفضل قيمة مالية.
وأوضح أن الزمالك متمسك ببقاء فرجاني ساسي حتى الرمق الأخير ورفض رحيله عن الفريق مشيدًا بمستواه وإمكانياته العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس يكشف حقيقة تهرب فرجاني ساسي من المشاركة مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.