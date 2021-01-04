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أيمن يونس يكشف حقيقة تهرب فرجاني ساسي من المشاركة مع الزمالك

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كشف أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة الكرة بالزمالك عن بعض الكواليس والمستجدات الخاصة بفريق الكرة.

وأوضح يونس في تصريحات تليفزيونية أن فرجاني ساسي لاعب الفريق مصاب

بالفعل ولم يتهرب من المشاركة، مشيرًا إلى أن الزمالك متمسك بتجديد التعاقد معه.

وأشار إلى أن مصطفى محمد مهاجم

الفريق حسم مصيره سيكون الأسبوع المقبل في جلسة مع مجلس الإدارة بعد الوصول إلى أفضل قيمة مالية.

وأوضح أن الزمالك متمسك ببقاء فرجاني ساسي حتى الرمق الأخير ورفض رحيله عن الفريق مشيدًا بمستواه وإمكانياته العالية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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