ريمونتادا بايرن ميونخ أمام ماينز تثير كيميش وساني

أشاد جوشوا كيميش وليروي ساني ثنائي فريق بايرن ميونخ بفوز الفريق البافاري المثير 5 / 2 على ضيفه ماينز اليوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقلب بايرن، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، تأخره صفر / 2 أمام ماينز خلال الشوط الأول، إلى انتصار كاسح في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه خمسة أهداف في (ريمونتادا) رائعة، ليستعيد صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه لايبزيج. أثنى كيميش، الذي أحرز الهدف الأول لبايرن، على العقلية التي اتسم بها فريقه خلال تصريحاته لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة، حيث قال “في ظل اللاعبين الذين واجهناهم اليوم، فقد كان من المزعج بالنسبة لنا أن نطاردهم دائمًا”.

أضاف كيميش، لقد كانوا قريبين من تسجيل الهدف الثالث، لكننا كنا واثقين دائمًا في قدرتنا على العودة وقلب الأمور”.

من جهته ، قال ساني “في هذه اللحظة ، نحتاج إلى جرس إنذار لبدء العمل وإحراز الأهداف”.

وأوضح اللاعب الذي أحرز الهدف الثاني لبايرن في اللقاء: “أعتقد أنه يمكننا أن نكون سعداء بشكل عام بعد أن فزنا بالمباراة، لكن ينبغي علينا أن نجد حلولًا (للتأخر في النتيجة)”.