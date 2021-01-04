جوارديولا: السيتي استعاد شخصية البطل أمام تشيلسي

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز أن فريقه قدم اليوم في مواجهة تشيلسي مستوى الأداء الذي افقتقده في الفترة الماضية والذي ساعده في الماضي على حصد الألقاب والبطولات.

وقدم مانشستر سيتي عرضًا مميزًا اليوم الأحد خاصة في الشوط الأول ليفوز على تشيلسي 3 / 1 في الدوري الإنجليزي ويقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام.

وقال جوارديولا : “الطريقة التي فزنا من خلالها بالألقاب والبطولات وأشياء أخرؤى هي الطريقة التي لعبنا بها اليوم، المستوى الذي افتقدناه في الفترة الماضية ، استعدناه اليوم”.

وأوضح : “اللاعبون تميزوا في كل شيء خاصة في التعامل مع الكرة لدى الاستحواذ عليها”.

وأضاف : “لا نلعب مثل الفرق الأخرى ، وعلينا أن نقدم مستوانا ونهاجم في الوقت المناسب. فزنا بالألقاب هكذا ، بمزيد من الصبر. فقدنا بعض هذا المستوى ، ولكننا استعدناه اليوم”.