لامبارد يختار حجة “المرحلة الانتقالية” لتبرير سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي

سيطر الإحباط على مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، بعد خسارة فريقه على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية عقب المباراة: “كنا جيدين لعشر دقائق، ثم بدأوا يلعبون بطريقتهم، وتلقينا هدفين ساذجين متتاليين”.

وأضاف: “هذا الأمر شكل ضربة قوية، ولم نستطع الرد بشكل جيد. تركنا مساحات لدي بروين وجوندوجان في الهدف الأول”.

وتابع: “أظهرنا شخصية جيدة في الشوط الثاني، لكن المباراة كانت قد انتهت فعليًا. الكل كان يقول قبل شهر، إنه يمكننا الفوز باللقب، وقلت حينها إننا في مرحلة إعادة بناء”.

وواصل: “الحرمان من التعاقدات، والاعتماد على اللاعبين الشبان، كان يعني أننا سنمر بفترات مؤلمة”.

واستدرك: “هكذا يتم اختبارك، لن ألوم اللاعبين الشبان، لأنني أعتقد أنهم كانوا جيدين؛ جيلمور، وهودسون أودوي كانا إيجابيين بالهدف الذي تم تسجيله”.

وأوضح: “نمر حاليًا بفترة سيئة، عانينا في خمس أو ست مباريات، لكن إذا عدت للفترة التي كان يمر فيها مانشستر سيتي وليفربول بمرحلة انتقالية، كانت هناك بعض اللحظات المؤلمة التي يتوجب المرور بها أيضًا”.

وحاول المدرب البالغ من العمر 42 عامًا، الدفاع عن نفسه، قائلًا: “لدينا الشخصية، خضنا 16 مباراة دون هزيمة؛ قبل شهر كان الناس يتساءلون كيف ستسير الأمور، متى ستوقع على عقد جديد، والآن يقولون عكس ذلك تمامًا”.

يذكر أن تشيلسي لعب 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حقق الفوز في سبع مباريات منها، فيما تعادل وخسر في خمسة، علمًا بأن كتيبة لامبارد لم تفز إلا مرة واحدة فقط خلال آخر ست مواجهات.

وبهزيمة تشيلسي مساء اليوم أمام مانشستر سيتي، يتوقف رصيد البلوز عند 26 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.