حالات كورونا اليوم | إصابة حارس ساوثامبتون قبل مباراة ليفربول

يفتقد فريق ساوثهامبتون حارس مرماه اليكس مكارثي في لقائه أمام ضيفه ليفربول غدًا الإثنين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويخضع حارس المرمى المُخضرم 31/ عامًا/ الآن للعزل الذاتي وربما يغيب أيضًا عن لقاء الفريق مع شروسبري تاون يوم السبت القادم بالدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال رالف هاسينهوتل مدرب ساوثهامبتون للصحفيين “بعد الجولة الأخيرة من الاختبارات، لدينا حالة إيجابية واحدة الآن هى مكارثي، لذا فهو خارج مباراة يوم الإثنين وربما مباراة شروسبري أيضًا، حيث يتعين عليه عزل نفسه لفترة”.

يذكر أن ليفربول (حامل اللقب) يتصدر ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه غريمه الأزلي مانشستر يونايتد، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، في حين يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع.