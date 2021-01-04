الامارات | أرقام أفضل 4 حراس مرمى في الدوري لا تشفع لهم في الانضمام إلى المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أفضل 4 حراس مرمى في الدوري لا تشفع لهم في الانضمام إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة المنتخب الوطني، التي أعلن عنها المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، اختياره أربعة حراس مرمى، هم: لاعب العين خالد عيسى، ولاعب الجزيرة علي خصيف، ولاعب بني ياس فهد الظنحاني، ولاعب الشارقة عادل الحوسني، بينما تم استبعاد لاعب الوحدة محمد الشامسي، الذي كان قد تم اختياره في القائمة الأولية التي ضمت 31 لاعباً قبل أن يتم تقليصها إلى 27 لاعباً.

وتعد اختيارات المدرب الهولندي منطقية لترتيب الأندية التي يلعب لها حراس المرمى الأربعة في لائحة ترتيب الدوري، بينما شهدت القائمة غياب أكثر أربعة حراس تصدياً للكرات في الجولات الـ12 لدوري الخليج العربي، وهم: حارس مرمى عجمان علي الحوسني، الذي يتصدر لائحة الترتيب بتصديه لـ51 كرة، بينما يأتي في المركز الثاني خالد السناني بتصديه لـ48 كرة، ثم حارس الفجيرة عبدالله التميمي، الذي تصدى لـ43 كرة، وهو الرقم نفسه الذي تصدى له حارس اتحاد كلباء جمال السراح، بينما يأتي في المركز الخامس حارس الجزيرة علي خصيف، وتصدى لـ39 كرة.

ويتصدر عادل الحوسني مع الشارقة لائحة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، إذ شارك في جميع مباريات «الملك»، واستقبل مرماه 11 هدفاً، وهو الرصيد نفسه الذي دخل مرمى الوصيف الجزيرة، ولكن الحارس علي خصيف شارك في 10 مباريات فقط، ودخل مرماه تسعة أهداف، أما بني ياس الذي يحتل المركز الرابع فيمتلك أقوى خط دفاع في الدوري بدخول مرماه 11 هدفاً، إذ شارك فهد الظنحاني في الجولات الـ12، بينما يحتل العين المركز الخامس، وشارك خالد عيسى أيضاً في 12 مباراة، ودخل مرماه 14 هدفاً.

في المقابل، شارك حارس مرمى عجمان علي الحوسني في 12 مباراة، ورغم تألقه في التصدي لـ51 كرة، ولكن ذلك لم يشفع في تحقيق «البرتقالي» أي انتصار حتى الآن في الدوري، ويحتل الفريق المركز الـ13، ودخل مرماه 26 هدفاً، أما خالد السناني فشارك أيضاً في الجولات الـ12، ودخل مرماه 20 هدفاً، ويحتل فريقه المركز الـ10، بينما شارك حارس الفجيرة عبدالله التميمي في 11 مباراة، ودخل مرمى فريقه 27 هدفاً، ويحتل المركز الـ12، وأخيراً يعد حارس مرمى اتحاد كلباء، جمال السراح، من الأسماء الأكثر تألقاً في الموسم الحالي بمشاركته في 12 مباراة، ودخل مرماه 14 هدفاً، وأسهم في حلول «النمور» في المركز السابع.

عبدالقادر حسن: الأرقام ليست مقياساً لاختيار حراس مرمى المنتخب

أكد حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، عبدالقادر حسن، أن الموسم الحالي شهد تألق العديد من حراس المرمى في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن تصدر أربعة حراس مرمى لقائمة الأكثر تصدياً للكرات في الدوري لا يعني أنهم الأفضل، وفي الوقت نفسه عدم اختيارهم لقائمة المنتخب لا يعني أنهم لا يستحقون الحصول على فرصة اللعب مع «الأبيض».

وقال حسن لـ«الإمارات اليوم» إن الأسماء الأربعة التي تصدرت القائمة قد يكون من أسباب تسجيلهم هذه الأرقام الكبيرة، هو أن فرقهم تتعرض لهجمات عديدة، وطريقة اللعب تسهم في دخول مرماهم أهدافاً عدة.

وأضاف: «الفرق التي تنافس على اللقب من الطبيعي أن تمتلك أقوى خط دفاع، واختيارات المدرب مارفيك لقائمة حراس المرمى في المنتخب، تعد منطقية، وفقاً للخبرة التي يتملكها هؤلاء الحراس، إلى جانب تألق بعض الأسماء التي تستحق الحصول على فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني».

حراس المرمى الأكثر تصدياً للكرات في الدوري

- علي الحوسني (عجمان) 51.

- خالد السناني (الظفرة) 48.

- عبدالله التميمي (الفجيرة) 43.

- جمال السراح (اتحاد كلباء) 43.

- علي خصيف (الجزيرة) 39.

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