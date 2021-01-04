الامارات | 5 أسئـلــــــة.. الفورة: الإصابات والأجانب أجهضا خطط عجمان في موسم متميز

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئـلــــــة.. الفورة: الإصابات والأجانب أجهضا خطط عجمان في موسم متميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، عن نية ناديه التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، مع فتح باب الانتقالات الشتوية، مؤكداً أن الصفقات الجديدة ستظهر في مباراة الفجيرة في الجولة الـ13 من بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وشدّد الفورة على أن إدارة البرتقالي كانت تخطط لموسم متميز، إذ تم التعاقد مع مجموعة من الأسماء المميزة، إلا أن الإصابات وتواضع ظهور الأجانب أجهضا تلك الخطط، ودفعا بالفريق إلى مركز متأخر في جدول الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن حظوظ فريقه في البقاء بالدوري قد ازدادت صعوبة، بعد أن اكتفى البرتقالي بجمع ثلاث نقاط فقط من أصل 12 مباراة لعبها حتى الآن، مؤكداً أن الاستمرار في دوري المحترفين مازال في أيد اللاعبين والجهاز الفني، إلا أن الأمر أصبح يتطلب جهداً مضاعفاً في المباريات المتبقية. وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان عن مستقبل المدرب، أيمن الرمادي، وأسباب عدم إقالته بسبب سوء النتائج، وغيرهما من الموضوعات، وتالياً التفاصيل..

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