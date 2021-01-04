الامارات | الشارقة يعلن نجاح العملية الجراحية للاعب الظنحاني

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعلن نجاح العملية الجراحية للاعب الظنحاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة نجاح العملية الجراحية التي أجريت، أمس، للظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خالد الظنحاني، على مستوى منطقة الحوض. وذكر النادي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللاعب سيبدأ برنامج العلاج التأهيلي للتعافي واستعادة جاهزيته لخوض المباريات. وكان النادي قد أعلن سابقاً أن فترة غياب اللاعب عن الملاعب ستكون نحو شهرين، يخضع خلالها لفترة علاج تأهيلي قبل العودة مجدداً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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