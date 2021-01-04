شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب رد لاعب دولي على سؤال حول رأيه في مدرب الفريق الذي تمت إقالته في الموسم الحالي، قائلاً: «من المنطقي تقييم المدرب عندما يكون هو صاحب القرار، وليس من يتلقى التعليمات من المسؤولين». وعد وعد رئيس شركة كرة القدم مدرب الفريق بالاستجابة لكل مطالبه، المتعلقة بالتوصيات المقدمة منه بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. طلب تلقى مدرب مواطن معروف طلباً من نادٍ محترف بمتابعة أداء وإمكانات الفريق، لاحتمال تقديم عرض رسمي له لتدريبه في المستقبل القريب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رمسة ملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.