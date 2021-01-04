شكرا لقرائتكم خبر عن احمد الشيخ: حلقتي مع عمر ربيع ياسين مسجلة من 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال احمد الشيخ، لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر، إن حلقته مع الإعلامي عمر ربيع ياسين ليست حلقة جديدة وإنما حلقة قديمة جدًا ومسجلة منذ ٧ اوً ٨ شهور تقريبًا وليست حلقة مباشرة بالبرنامج.

ونشر «الشيخ» على صفحته الشخصية على «إنستجرام» صورة لبرومو الحلقة، موكدًا أنه تم تسجيلها منذ مايو الماضي وكل التصريحات التي جاءت في الحلقة قديمة جدًا.

وأكد «الشيخ» على أنه منذ انضمامه لبيراميدز وهو ملتزم تمامًا بالتعليمات الفنية والإدارية والإعلامية وعدم خرق قرارات إدارة بيراميدز بخصوص الحديث في الإعلام، خصوصًا وأن هذا الأمر يتم في بيراميدز بمنتهي الاحترافية ووفقًا لضوابط ثابتة.