شكرا لقرائتكم خبر عن وليد منظور عن أزمة منتخب الشباب: البعثة كانت تمتلك «25 كرتونة من الكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، إن ما ورد في تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أزمة منتخب الشباب في تونس، عير مقبول، «لأننا كنا حرصين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال تواجدنا في تونس».

وأضاف أن البعثة كانت تمتلك «25 كرتونة من الكمامات»، وتم توزيعها على اللاعبين بشكل منتظم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، فالجهاز الفني بالكامل قام بدوره للحفاظ على سلامة اللاعبين والبعثة بأكاملها.