شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يوضح آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية للزمالك، إن إدارة النادي عرضت على مصطفى محمد، مهاجم الفريق، عقد جديد لإقناعه بالبقاء داخل الفريق الأبيض خلال هذه الفترة واحترافه بشكل أكثر تأنيًا.

وأضاف «يونس»، في تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن مصطفى محمد سيعقد معه جلسة أخيرة خلال هذا الأسبوع الجاري لتحديد مصيره داخل الزمالك، سواء بالبقاء أو الرحيل.