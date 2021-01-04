شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك يعين مديرًا جديدًا للتعاقدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، «إننا نقوم حاليًا بترتيب البيت الزملكاوي من الداخل، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين مديرًا للتعاقدات للزمالك».
وأضاف «يونس»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن الزمالك سيكشف عن اسم مدير التعاقدات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابعت: «لا يمكنني الكشف عن اسمه حاليًا حرصًا مني على إتمام الإجراءات بشكل مميز».
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