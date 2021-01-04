شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حلمي طولان عن أزمته مع مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، إن ما حدث مع مدحت عبدالهادي، مدرب الزمالك، خلال لقاء إنبي مساء أمس على أرض ملعب ستاد بتروسبورت وانتهى بفوز الأبيض بهدفين لهدف، مشادة ملعب ليس أكثر.

أضاف «طولان»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم: «مدحت عبدالهادي ابني، يتدرب تحت قيادتي في سن الخامسة عشر، من المستحيل أن غضب من ابني».