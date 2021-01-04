شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ : تعرضت لمضايقات من بعض لاعبي الزمالك أثناء مباراتنا معهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض لمضايقات كبيرة من لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الأخير أمام نادي مصر المقاصة قبل الانتقال إلى الأهلي.

وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك هو من فاوضني ووافقت وقتها ووقعت ولكن بعد تلك المضايقات غيرت وجهتي وقررت التوقيع للنادي الأهلي».

وتابع: «بعد انتهاء مباراة الزمالك، تلقيت تليفون من هيثم عرابي مدير التعاقدات في الأهلي وقتها وحسم انتقالي للأهلي فورًا خاصة بعد المضايقات من لاعبي الزمالك».