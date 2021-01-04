شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ : تعرضت لمضايقات من بعض لاعبي الزمالك أثناء مباراتنا معهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض لمضايقات كبيرة من لاعبي نادي الزمالك خلال لقاء الأخير أمام نادي مصر المقاصة قبل الانتقال إلى الأهلي.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك هو من فاوضني ووافقت وقتها ووقعت ولكن بعد تلك المضايقات غيرت وجهتي وقررت التوقيع للنادي الأهلي».
وتابع: «بعد انتهاء مباراة الزمالك، تلقيت تليفون من هيثم عرابي مدير التعاقدات في الأهلي وقتها وحسم انتقالي للأهلي فورًا خاصة بعد المضايقات من لاعبي الزمالك».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشيخ : تعرضت لمضايقات من بعض لاعبي الزمالك أثناء مباراتنا معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.