شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: أحد وكلاء اللاعبين هددني بعد إعلان خبر انتقالي لصفوف الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، إنه تعرض للتهديد بعد خبر انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي والتوقيع بشكل رسمي.

وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أحد وكلاء اللاعبين هددني بعد إعلان خبر انتقالي لصفوف الأهلي بشكل غريب».

وأضاف: «لم ألتفت إلى تلك التهديدات وقمت بالإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي».