شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: عقدي مع فريق التليفونات قيمته كانت سبعة آلاف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز حاليًا والأهلي سابقًا، عن بداياته داخل المستطيل الأخضر قبل رحلة التألق والشهرة في نادي مصر للمقاصة ومن ثم النادي الأهلي.
وأكد أحمد الشيخ في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بدأت ممارسة كرة القدم من سن صغيرة وكنت ألعب الكرة في كل مكان
ومركز الشباب ببني سويف كان محطتي الأولي في كرة القدم ومنه لنادي تليفونات بني سويف.
وتابع: «عقدي مع فريق التليفونات كان سبعة ألاف جنية فقط في الموسم وتحملنا الكثير من أجل النادي».
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