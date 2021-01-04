شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سونيديب قبل لقاء الأهلي: سنفوز عليه ونصعد لدور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أكد محمد شيجا رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، إن فريقه لن يكون صيدًا سهلًا خلال لقاء الأهلي الذي سيقام الثلاثاء على أرض ملعب ستاد السلام.
وأضاف «شيجا»، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم: «سنرهق الأهلي فنيًا وسنفوز عليه ونصعد لدور المجموعات، فنحن نعمل منذ اللقاء الأول على خطة إسقاط حامل لقب التشامبيونزليج الأفريقي».
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