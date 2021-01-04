شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة محمد صلاح الخيرية تكشف حجم أعمالها فى نجريج خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن بكر أحد مسئولى بمؤسسة اللاعب الدولى محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، إن المؤسسة تقدم خدمات ومساعدات لعدد كبير من الأسر الفقيرة بالقرية منذ إنشاء الجمعية.

وأضاف لـ الخليج 365 أن الجمعية تساعد ما يقرب من 400 أسرة فقيرة وأرامل وأيتام وأيضا بعض السوريين وتتراوح المساعدات ما بين 150 لـ350 جنيها.

وأشار أن الجمعية ساهمت فى مكافحة فيروس كورونا، ووفر اللاعب 14 أسطوانة أكسجين لتوزيعها على مصابى كورونا بالمجان، على أن يتم تسليمها مرة أخرى للجمعية لتقوم بإعادة تعبئتها بالأكسجين مرة أخرى لتكون جاهزة لخدمة حالات كورونا.

وأوضح حسن بكر حجم المساعدات التى قدمها اللاعب الدولى وماقام به من أعمال خيرية سواء بالقرية أو خارجها، حيث قام اللاعب بإنشاء معهد أزهرى بالقرية بتكلفة 15 مليون جنيه لتخفيف العبء عن كاهل فتيات القرية من الانتقال إلى القرى المجاورة للذهاب للمعهد.

وأشار إلى تبرع اللاعب بتجهيزات لمستشفى بسيون المركزى أبرزها أجهزة طبية وتانك أكسجين للمستشفى، فضلا عن تبرعه بـ 50 مليون جنيه لمعهد أورام القاهرة بعد الحادث الإرهابى الذى استهدف المعهد.