شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: حكم مباراة الأهلي ودجلة لم يسجل فى تقريره تجاوزات سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الكرة التى يطالب البعض باحتسابها ركلة جزاء على إمام عاشور، لاعب الزمالك، فى مباراة إنبى، ليست ركلة جزاء، وأنها مشابهة لكرة بدر بانون مدافع الأهلي فى مباراة وادى دجلة التى لم تُحتسب ركلة جزاء.

وأضاف خالد الغندور، فى برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، أن أحمد الغندور حكم مباراة الأهلى ودجلة لم يسجل فى تقريره تجاوزات سيد عبد الحفيظ ضده فى التقرير عقب المباراة، كما أن المراقب لم يسجل اعتراضات الأهلي سواء لاعبين أو جهاز فنى، رغم أن المراقب هو من تسبب من قبل فى إيقاف إمام عاشور الموسم الماضى فى مباراة المصرى بداعى أنه سمعه يقول للاعبى المصرى "هتلعبوا درجة تانية".

كما أكد خالد الغندور أن جدول الدورى يظلم الزمالك لصالح الأهلي، حيث خاض الأهلي أول 4 مباريات على ملعب السلام بينما الزمالك خاض اول 4 مباريات خارج ملعبه.

فى سياق مختلف كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك أن التونسى فرجانى ساسي، لاعب وسط الفريق، منح إدارة النادى مهلة 48 ساعة، استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على فتح ملف تعديل القيمة المالية وتمديد عقود اللاعبين خلال الأيام المقبلة عقب النجاح فى إنهاء ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وانتهت إدارة الكرة فى الزمالك من تجديد تعاقد الرباعى شيكابالا ومحمود جنش ويوسف أوباما واحمد فتوح قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولا تزال المفاوضات جارية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الذى يماطل فى تجديد تعاقده هو ووكيله مهند عون بعد حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وستبدأ لجنة الكرة خلال الأيام المقبلة فى عقد جلسات مع الثلاثى أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق وعبد الله جمعة الظهير الايسر للفريق، لتعديل القيمة المالية لعقودهم فى ظل تألقهم مع الزمالك طوال الموسم الماضى ومع انطلاق الموسم الحالى، وفى حالة الانتهاء من ملف تمديد عقد الثلاثى ستكون إدارة الزمالك قد نجحت فى الحفاظ على 90% من القوام الأساسى للفريق.

من ناحية أخرى فاجأ التونسى فرجانى ساسى مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن فرجانى ساسى تحدث مع مسئولى النادى، وطالبهم بالحصول على إجازة قائلاً: "أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة لعدم قدرتى على اللعب فى الوقت الحالى".