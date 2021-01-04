أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 1 / 2021

طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

والتر بواليا صفقة الأهلى الجديدة يظهر فى ملعب التتش للمرة الأولى

ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.

مخطط الزمالك لإفساد رحيل الونش للأهلي السعودي

يتمسك مسئولو نادى الزمالك باستمرار محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عرضاً مغريا من نادى أهلى جدة السعودي للحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل، على سبيل الإعارة.