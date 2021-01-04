شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: تكلفة الفار فى المباراة الواحدة 3 آلاف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن الحكام فى الدوري المصري يؤدون عمل عظيم ولابد من دعمهم، قائلا: "أنا لست ضد تحليل أداء الحكام ولكن لازم المحلل يكون مؤهل لده ولازم يكون حكم على مستوى عالي، والأغلبية فى مصر لم يمروا بهذه المرحلة وهذا يؤدى إلى التشكيك فى الحكام وإظهار الجانب السلبي فقط".
وأقر عصام عبد الفتاح، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن تطبيق التقنية فى مصر إنجاز كبير وكلف خزينة الاتحاد المصرى ملايين الجنيهات، مفيدا بأن تكلفة المباراة الواحدة تصل لـ3 آلاف دولار وهذا المبلغ كبير".
وتابع:"المشكلة فى أن التدريب على الفار كان غير كاف، وتم فى شهر أو 38 يوما ولكن من المفترض أن يكون التدريب من 6 إلى 9 شهور، وإحنا خدناه فى 38 يوما وبدأنا ننفذ وده انعكس وأظهر أخطاء لم تكن مقصودة".
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