شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى النجوم: الأهلي وبيراميدز يحاولان ضم كريم فؤاد عن طريق الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، على حقيقة بيع لاعبه كريم فؤاد المعار إلى نادى إنبى خلال الموسم الحالى، بعد الأنباء التى ترددت عن نية الأهلي شراءه، سواء فى الانتقالات الشتوية الجارية أو بنهاية الموسم الجارى.

قال الطويلة، فى تصريحات خاصة، إن كريم فؤاد لاعب فى صفوف إنبى فى الوقت الحالى، والحديث عن وجود مفاوضات من الأهلي لشرائه غير صحيح، مشيرا إلى أن هناك محادثات من أجل انتقاله للأهلى وبيراميدز ولكنها غير مباشرة لأنها تتم عن طريق وكلاء لاعبين وليس عن طريق مسئولى الناديين، ولم تصلنا عروض رسمية لشراء خدمات اللاعب.

,كشف رئيس نادى النجوم أن هناك ناديا برتغاليا يرغب فى التعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتوية الحالية وقد يتم الموافقة على بيعه فى الميركاتو الشتوى الحالى، ولكنه يفضل تأجيل بيعه إلى الصيف بعد الانتهاء من المشاركة فى أولمبياد طوكيو من أجل تسويقه بشكل جيد وارتفاع قيمته السوقية، مشددا على أن هناك اتفاق مع إدارة إنبى على قطع الإعارة فى يناير حال تحصله على عرض أوروبى جيد، فى ظل اهتمام عدة أندية خارجية بالتعاقد معه.

وعن إمكانية قطع إعارته لو وصله عرض من الأهلى أو أى نادى محلى، أوضح أنه من الوارد حدوث ذلك ولكن بشرط ترحيب نادى إنبى، والاتفاق على قطع الإعارة خاص باحترافه الخارجى، وليس للانتقال لأحد الأندية المصرية.

أشار إلى أن عقد إعارة كريم فؤاد إلى إنبى إعارة لمدة موسم بنية البيع مقابل حصول النجوم على مبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مزايا إضافية فى العقد من عائد بيع اللاعب وحال مشاركته فى عدد معين من المباريات، بحيث تصل قيمة اللاعب إلى 20 مليون جنيه بالإضافات.