شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الأحد 3 يناير 2020، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها إحالة اتحاد الكرة تقرير لجنة التحقيق بأزمة منتخب الشباب للجنة الانضباط، ومدربون ممنوعون من العمل فى المنتخبات، أبرزهم ربيع ياسين.

شكوى ضد نادى الزمالك فى اتحاد السلة

تقدم الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو، لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادي إلى اتحاد كرة السلة يطلبان فيها فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاتهما.

موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض

طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

مدربون ممنوعون من العمل فى المنتخبات أبرزهم ربيع ياسين

قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة استبعاد ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، من العمل فى المنتخبات الوطنية بعد إعلان لجنة تقصى الحقائق بالجبلاية تقريرها الذى تضمن تحميل المدير الفنى جزءاً كبيراً من مسئولية ما حدث فى تونس، حيث انسحب الفراعنة الصغار من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، نظرا لتفشى فيروس كورونا بين اللاعبين على خلفية القصور الطبى والإدارى فى البعثة. شهد وصول منتخب اليابان لكرة اليد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة من سلم الطائرة باستقبالهم بحافلة خاصة بالبطولة لتطبيق نظام من الباب للباب لمواجهة فيروس كورونا.

اتحاد الكرة يحيل تقرير لجنة التحقيق بأزمة منتخب الشباب للجنة الانضباط

قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة فى اجتماعها اليوم إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا، التى أقيمت بتونس الشهر الماضى، إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد.