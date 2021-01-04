شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا: الأهلى كبير أفريقيا.. و"قفشة" أفضل من ارتدى رقم 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الزامبى والتر بواليا لاعب الأهلى الجديد، عن سعادته بعد انضمامه للقلعة الحمراء، قائلا: "شرف كبير وإنجاز سيضاف إلى الـ"C.V"، موضحا إنه تلقى العديد من العروض من أندية الخليج في قطر والكويت، ولكن حسم وجهته في النهاية باختيار ارتداء القميص الأحمر.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية لقناة النادى الأهلى، "إنها فرصة كبيرة بالنسبة له اللعب باسم النادى الأهلى كما أنه يعد شيئا مهما لمستقبله، لافتا إلى أنه تلقى عرضا من الترجى التونسي وأخذ وقته في التفكير في الأمر وقرر في النهاية الانضمام للقلعة الحمراء.

وتابع بواليا، أنه يعرف قيمة وحجم النادى الأهلى كما يعمل على تنفيذ المطلوب من أجل النجاح في القلعة الحمراء وإسعاد الجماهير موضحا أنه تحدث معه الكثير من الأشخاص عن الأهلى وعن عظمته، وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتمع به وأخبره بما عليه فعله فى الفريق.

أكد بواليا أن لديه عقيدة راسخة ببذل قصارى جهده في التدريبات والحفاظ على تركيزه للظهور بأفضل صورة لافتا إلى أن مركز الأساسي هو رأس الحربة ولكنه في النهاية سيرضخ لتعليمات الجهاز الفني للأهلى بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتحدث بواليا عن علاقته بلاعبي النادى الأهلى قائلا:" علاقتى مع اللاعبين جيدة وأعرف أكرم توفيق ونحن نحتفل دائما بالنجاحات وكذلك أحمد ياسر ريان وأعشق طريق لعب قفشة خاصة أنه أفضل من ارتدى الرقم 10 في هذا الجيل".

وأكمل، "أعرف الأهلى وأحبه منذ سنوات طويلة، وأتابعه بانتظام منذ عام 2012 ومن حينها أعرف حجم الأهلى وتاريخه وكنت أعلم أنى في يوم من الأيام سأتواجد بين صفوفه".