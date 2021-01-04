شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الاسماعيلي والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مروان حمدي لاعب مصر المقاصة فى القفز الي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 3 أهداف متساوياً مع عدد من اللاعبين بنفس الرصيد وفي مقدمتهم محمود كهربا لاعب الاهلي وعمر كمال لاعب المصري البورسعيدي ، وذلك بعد ما أحرز هدفي لفريقه أمام الاسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في افتتاحية الجولة السابعة لبطولة الدوري الدوري والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بثلاث أهداف مقابل هدف .

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي ..

حقق فريق مصر المقاصة فوزا كبيرا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري، أحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدي "هدفين" وعصام صبحي من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء. وبهذه النتيجة، وصل مصر المقاصة إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقائين وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وسجل لاعبوه 7أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، وفى المقابل هبط الإسماعيلى للمركز التاسع برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين ، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمد كوكو الدفاع: أسامة العزب وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وعصام صبحي خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وخالد مصطفى. وجاء تشكيل الاسماعيلى كالتالي .. حارس مرمى ..محمد صبحى خط الدفاع .. رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم خط الوسط .. دونجا ، محمد عادل أمامهم .. محمد الشامى ، أحمد مدبولى خط الهجوم .. شكرى نجيب ، شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى ، كاستيلو ، عماد حمدى ، محمد مخلوف ، عمر الوحش ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمود البدرى ، فخر الدين بن يوسف

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