شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 3 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 3 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض ،الأهلي يلغى مران اليوم ويكتفى بالمسحة وتدريبات الاستشفاء .

موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض

طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا.

الأهلي يلغى مران اليوم ويكتفى بالمسحة وتدريبات الاستشفاء

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ظهر اليوم، الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كهربا يعود للتدريبات بقوة بعد التعافى من فيروس كورونا.. فيديو وصور

يبدو أن لاعب النادى الأهلى محمود كهربا حريصاً على العودة بقوة بعد شفائه من فيروس كورونا مؤخراً، حيث كشف عن سلبية مسحته أمس، السبت، ليظهر صباح اليوم أثناء خوض التمرين بالجيم، فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، معلقًا عليه بعبارة: "يوم جديد كله حياة".

الأهلي يستعد لإرسال قائمة أولية بـ35 لاعباً للمشاركة فى كأس العالم للأندية

استقر مسئولو النادى الأهلى على إرسال قائمة أولية تضم 35 لاعباً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتى يُشارك فيها الأهلى باعتباره بطل أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

والتر بواليا صفقة الأهلى الجديدة يظهر فى ملعب التتش للمرة الأولى

ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.