مدرب بني ياس: الدوري السعودي الأقوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف مدرب بني ياس الإماراتي دانيل إيسايلا دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأنه الأقوى. وأشار في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية، إلى أن المستويات في الدوري السعودي والإماراتي جيدة، لكن في السعودية المنافسة أعلى بسبب وجود بطل آسيا نادي الهلال، مما منح الدوري قوة وإثارة. وتولى دانيل إيسايلا قيادة الحزم في يونيو 2018 حتى يناير 2020. وتولى دانيل إيسايلا قيادة الحزم في يونيو 2018 حتى يناير 2020.

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