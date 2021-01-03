ونش الزمالك يرمم دفاعات الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لنادي الزمالك للظفر بخدمات مدافعه محمود الونش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وضع بند بأحقية الشراء من الموسم المقبل، ولا يزال ينتظر الرد الرسمي من قبل إدارة الزمالك.

في حين كشف عمر البنا وكيل أعمال اللاعب، عن وصول عرض رسمي إلى القلعة البيضاء من نادي أهلي جدة خلال يومي 26 أو 27 ديسمبر الماضي، ولكن تم إبلاغنا برفض فكرة رحيل اللاعب؛ لصعوبة تعويض خدماته في الوقت الحالي.

وقال وكيل الونش، خلال تصريحات لبرنامج «جمهور الثالثة» على قناة أون تايم سبورت، «إن مدافع الزمالك عقده مستمر حتى 2023، والموافقة مقترنة بموافقة الطرفين اللاعب والزمالك، وأهلي جدة طلبوا من الزمالك الحديث مع الونش، من أجل التفاوض على قيمة عقده».

وأضاف أن العرض المالي كبير، وندرسه من الناحية المالية والفنية، مشددا على أن قيمة عرض محمود الونش مع الزمالك غير مرضية، وحصلنا على وعد من الإدارة بعقد جلسة للحديث عن تعديل عقده.

وأضاف: نتعامل باحترافية ونحترم تعاقدنا مع الزمالك، وبعد إبلاغنا بالعرض أبدينا رأينا في الأمر، وإدارة الزمالك أبدت رأيها، وطلبنا منهم دراسة العرض، والتحدث مع أهلي جدة، والقرار في نهاية الأمر لهم.

من جهة ثانية تلقى الأهلي ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه المغربي إدريس فتوحي في مباراة الفريق أمام التعاون، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

وأصيب فتوحي في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، بعد تدخل قوي من مدافع التعاون حسن كادش، وغادر الملعب بسيارة إسعاف ليتم نقله للمستشفى.

وعلمت «مكة» أن الكشف الأولي الذي خضع له فتوحي أظهر إصابته بالتواء في الكاحل.