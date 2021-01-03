بعد الجولة الـ 11 في دوري المحترفين الهلال يواصل الصدارة والمستضيف لا يكسب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أسدل الستار أمس الأول على منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لم يفز أي من الفرق المستضيفة فتعثرت 6 منها بالهزيمة وفريقان بالتعادل، لتؤكد مؤشر زوال الفوارق بين الأندية، خاصة في ظل غياب الجماهير. واستمر الهلال في صدارة دوري المحترفين برصيد 24 نقطة، رغم التعادل أمام نظيره الشباب، في حين فرط الأهلي في الانفراد بالصدارة بعد خسارته من التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل، ليظل في الوصافة بـ22 نقطة. نقاط من الدوري بعد الجولة الـ11: واصل الاتحاد نتائجه اللافتة وسلسلة عدم الخسارة للجولة العاشرة على التوالي، وهو الرقم الذي لم يحققه الفريق منذ 3 سنوات.

استمر الرائد في سلسلة عدم تحقيق الفوز للمرة السادسة.

سجل فريقا الفيصلي والباطن 3 خسائر متتالية.

تلقى الاتفاق هزيمة من الوحدة بعد سلسلة انتصارات متوالية.

حقق الوحدة الفوز الرابع على التوالي مواصلا انطلاقته في حصد النقاط.

رفض الأهلي هدية الشباب الذي تعادل مع المتصدر الهلال، بعد أن تلقى خسارة كبيرة من التعاون على أرضه 3 - 0.

الأهلي والهلال أكثر الفرق فوزا ( 7 لقاءات) وضمك أقلها بفوزين.

الهلال والاتحاد الأقل خسارة، مرة واحدة فقط، فيما العين وضمك أكثرها بـ 7 هزائم.

الوحدة الفريق الوحيد الذي لم يتعادل، في حين الاتحاد الأكثر تعادلا بـ 6 مباريات.

الهلال والتعاون الأقوى دفاعا بعد تلقيهما 6 أهداف، فيما ضمك الأضعف بـ 23 هدفا .

فريق الفتح الأقوى هجوما بـ 20 هدفا، وكذلك الاتفاق ثاني أقوى هجوم سجل 19

وتلقى مثلها .

كارسلو ستراندبيرغ - مهاجم أبها - تصدر الهدافين بـ 9أهداف.

في الصناعة تصدر اللاعبان يوسف الجبلي من الباطن وعبدالرحمن الحمدان من الشباب.

الكاميروني سوتشين من الرائد والبرازيلي شافيز من الباطن وفليب كيس من الاتفاق أكثر اللاعبين حصولا على الإنذارات بواقع 5 إنذارات، ولاعبو

الرائد الأكثر حصولا على الكرت الأحمر ( 3 مرات).

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