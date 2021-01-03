إيقاف لاعب الكوكب عيساكا أودو 6 أشهر

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وجاء ذلك لاعتدائه على حرمة جسد اللاعب المنافس، في مباراة فريقه مع أحد، وفقا للجنة، مع تغريمه 50 ألف ريال.كما عاقبت الانضباط سفيان بن دبكة لاعب الفتح بالإيقاف لمدة مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، وتغريمه 20 ألف ريال، لما بدر منه من سلوك مشين في مباراة الفتح والفيصلي.
وتقرر إيقاف اثنين من إداريي نادي الفيصلي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهما المشاركة فيها، وفرض غرامة مقدارها 40 ألف ريال.
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