شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالمقاصة يطالب لاعبيه بالمربع الذهبى بعد الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهندس أحمد عبد الخالق، المشرف على الكرة بنادى المقاصة، على النزول إلى غرفة ملابس الفريق الفيومي، عقب انتهاء مباراتهم ضد الإسماعيلى بالجولة السابعة من عمر الدوري، لتهنئة اللاعبين على الأداء الرجولى والروح العالية التى ظهروا عليها خلال المباراة التس فاز فيها المقاصة بثلاثية.

وطالب عبد الخالق لاعبى المقاصة بضرورة الاستمرار فى تحقيق النتائج القوية ومواصلة الانتصارات من أجل عودة الفريق الفيومى لوضعه الطبيعى فى المنافسة على التواجد داخل المربع الذهبى بجدول الدوري، مشددا على أنه لن يتوانى فى تلبية كل احتياجات اللاعبين والجهاز الفني.

وحث عبد الخالق لاعبى المقاصة على مواصلة الأداء الرجولى فى المباريات القادمة، ووقف نزيف النقاط الذى تعرض له الفريق الفيومي، وتسبب فى تعرضه لأكثر من خسارة فى بداية مشواره بالمسابقة.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزا كبيرا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري، أحرز ثلاثية الفريق الفيومى مروان حمدى "هدفين" وعصام صبحى من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الدراويش الوحيد شكرى نجيب من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، وصل مصر المقاصة إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى لقائين وخسر ثلاثة مباريات وتعادل فى لقاء وسجل لاعبوه 7أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف، وفى المقابل هبط الإسماعيلى للمركز التاسع برصيد ست نقاط، بعدما خاض ست مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.