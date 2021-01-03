شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد فرجاني ساسي يكلف الزمالك 173 مليون جنيه فى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى الزمالك أزمة كبرى فى تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد المطالب المبالغ فيها من جانب اللاعب ووكيله مهند عون، حيث طلب فرجاني ساسي أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم مقبلة رافضاً فكرة التجديد لمدة موسم واحد فقط.

وكشف مصدر داخل لجنة الكرة بالزمالك أن ساسي طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، بخلاف الضرائب ورسوم القيد وبعض الرسوم الأخرى التى تصل إلى 800 ألف يورو عن الموسم الواحد، أى ما يقرب من 15 مليوناً و 376 ألف جنيه، وبهذا يكون الموسم الأول لفرجاني ساسي فى الزمالك يكلف خزينة النادى 3 ملايين يورو، ما يعادل 57 مليوناً و660 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أن اللاعب فى حال حصوله على نفس المبلغ فى المواسم الثلاثة سيكون إجمالى ما تتحمله خزينة الزمالك فى عقد فرجاني ساسي الجديد هو 172 مليوناً و980 ألف جنيه.

من ناحية أخرى فاجأ التونسى فرجانى ساسي مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن فرجانى ساسى تحدث مع مسئولى النادى، وطالبهم بالحصول على إجازة قائلاً، "أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة لعدم قدرتى على اللعب فى الوقت الحالى".

وأضاف المصدر، أنه من الصعب الموافقة على طلب فرجانى ساسى فى ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات فى الفترة الحالية، وحاجة الفريق لجهود اللاعب التونسى كونه عنصراً أساسياً لا غنى عنه.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة كبيرة داخل الزمالك فى الوقت الحالي لإنهاء ملف تجديد عقد فرجانى ساسى فى الأيام المقبلة، وحسم هذا الملف نهائيا وليس من المنطقى السماح للاعب بالسفر فى وقت مفاوضات التجديد، وأبدى المصدر تعجبه من توقيت طلب فرجانى ساسى الحصول على أجازه، قائلا، "التوقيت غريب ولا يصلح نهائيا ولا أعرف كيف فكر اللاعب فى إمكانية موافقة النادى على منحه أجازه فى الوقت الحالي".