شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة فى الجهاز الفنى للمحلة بقيادة خالد عيد.. وصفقتان فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مع الجهاز الفنى لفريق غزل المحلة لكرة القدم بقيادة خالد عيد، بحضور الدكتور مصطفى عبده رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام عزو عضو مجلس إدارة الشركة الجديدة التى تم تأسيسها لإدارة وتشغيل نشاط فريق غزل المحلة لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تحسين أداء فريق الفلاحين خلال الفترة المقبلة، وطرق تقديم الدعم المطلوب خلال فترة الانتقالات القادمة .

وانتهى الاجتماع إلى تجديد الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد، والاتفاق على الرضاء عن مستوى كل من حراسة المرمى وخط الظهر والوسط الدفاعى. ووعد المدير الفنى بالعمل على تطوير وتثبيت خط الوسط الهجومى وخط الهجوم.

وتم خلال الاجتماع الموافقة المبدئية على طلب تدبير الموارد لاستقدام مخطط أحمال ومحلل أداء وتدعيم الفريق بعدد 2 لاعبين أحدهم فى فى مركز الظهير الأيمن كبديل للاعب الأساسى هانى عادل و الاخر صانع العاب مميز فى خط الوسط.

وأشار الوزير هشام توفيق إلى أهمية الانتهاء من كافة إجراءات منح الشركة الجديدة تراخيص التشغيل اللازمة فى أقرب وقت لنقل كافة المهام إليها.