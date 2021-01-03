شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل كريم فؤاد إلى الأهلى؟.. إنبي يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بفريق إنبى حقيقة مفاوضات الأهلى مع كريم فؤاد، الظهير الأيمن لفريق إنبى المعار من النجوم، مؤكداً أن اللاعب يركز فى الفترة الحالية مع الفريق البترولى، ولا يلتفت لأى عروض ويترك هذا الأمر إلى وكيل أعماله.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

وتناولت العديد من التقارير الإعلامية وجود نية من الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى إلى نادى بيراميدز.

وقدم كريم فؤاد هذا الموسم مستويات فنية عالية فى لقاءات نادى إنبى بالدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، خاصة أن اللاعب خرج معارًا خلال الفترة الماضية من صفوف نادى النجوم خلال الموسمين الماضيين ونال إعجاب جميع المحللين.