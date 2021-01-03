شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: البدرى يضم عبد منصف وإمام عاشور للمنتخب فى معسكر مارس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة أن جهاز المنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، يتابع 4 لاعبين جدد فى المرحلة الحالية، وسيتم ضم ثلاثة منهم للمعسكر المقبل حال استمرارهم على نفس المستوى، حيث يشترط جهاز المنتخب ثبات المستوى لفترة طويلة لضم أى وجه جديد.

وقال شبانة خلال برنامج "لايف مع شبانة" على تليفزيون الخليج 365، إن محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة اقترب بقوة من الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة فى ظل تألقه الشديد مع ناديه مؤخرا وحفاظه على مستواه الفنى، بجانب ابتعاد محمد بسام حارس الطلائع عن مستواه مؤخرا، وجلوس مهدى سليمان على دكة بيراميدز، ومن المقرر أن ينضم منصف للمنتخب بجوار محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأكد شبانة أن جهاز المنتخب يضع إمام عاشور لاعب الزمالك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب فى الفترة المقبلة نظرا لنجاحه فى استغلال الفرصة التى حصل عليها فى الزمالك مؤخرا ومشاركته فى أكثر من مركز سواء فى وسط الملعب أو تحت رأسى الحربة بجانب إجادته للتصويب على المرمى من بعد.

وأضاف شبانة أن كريم فؤاد لاعب إنبى يأتى أيضاً من ضمن اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب والذى يقدم مستويات رائعة هذا الموسم وقام شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بضمه فى المعسكر الأخير لمباراتى البرازيل وكوريا الجنوبية ولفت الأنظار بقوة.

وأشار إلى أن نفس الأمر ينطبق على اللاعب شادى حسين مهاجم سيراميكا الذى خطف الأنظار بقوة بعد تسجيله هدفين بالدورى فضلا عن مستواه المميز وامكاناته الكبيرة داخل الملعب.

وفى سياق مختلف، أكد شبانة أن صبحى العمراوى حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وإنبى كشف للجنة الحكام باتحاد الكرة تفاصيل لعبة ركلة الجزاء التى يطالب انبى باحتسابها له فى مباراة الزمالك أمس بعد التدخل العنيف من إمام عاشور مع لاعب انبى، وقال العمراوى للجنة الحكام، "قمت بإعادة اللعبة أكثر من مرة ومن أكثر من زاوية وتأكدت من أنها من خارج منطقة الجزاء وليست ركلة جزاء لذا لم أستدعى الصباحى لمشاهدتها".

وأوضح شبانة أنه لا صحة لما تردد حول استدعاء حكم الفيديو للصباحى لمشاهدة اللعبة وأن الاخير رفض، قائلا:" الصباحى قالى انا معمول ادامى بلوك ومش شايف اللعبة هل أنت شايف حاجة، فرديت لا من خارج المنطقة ومفيهاش ركلة جزاء وكمل اللعب".

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى السادسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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