شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد تخصيص 8 غرف عزل مجهزة بفنادق استضافة منتخبات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية المتكاملة للمنتخبات فور وصولها إلى مطار القاهرة، للمشاركة بمنافسات بطولة العالم لكرة اليد والتى تنطلق يوم 13 من الشهر الجاري.

وقال أشرف صبحى فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية آية عبد الرحمن على قناة "سى بى سى إكسترا"، إنه تم تخصيص 8 غرف عزل مجهزة داخل الفنادق التى تستضيف المنتخبات، لافتا إلى أن نسبة حضور الجماهير لمباريات البطولة 30 % .

وأضاف وزير الرياضة، "هناك تكامل بين الوزارات المعنية لاستضافة كأس العالم لليد، وجميع حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم لليد تمتلكها قنوات مصرية، تابعنا مع فرق المتطوعين من الشباب تنظيم دخول وخروج الجماهير ".

وأكد الوزير حرصه على متابعة تطبيق كافة الإجراءات على كافة المراحل الخاصة بوصول الفرق وانتقالاتها بين أماكن الإقامة وصالات التدريب ومن ثم خوض المنافسات الرسمية بالصالات الرئيسية الخاصة بإستاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب، مشيراً إلى أول تطبيق للإجراءات اليوم مع منتخب اليابان كان نموذجياً ويؤكد على تكاتف جميع الأطراف والجهات المعنية وحرصهم على خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر العالمية ومن تلك الجهات كافة القطاعات الخاصة بمطار القاهرة الدولى وممثلى وزارة الصحة المصرية فضلاً عن الجاهزية الكاملة الخاصة بالبطولة من نواحى الانتقالات والصالات وأماكن الإقامة.