حصاد الرياضة المصرية اليوم 3 / 1 / 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يحيل تقرير لجنة التحقيق بأزمة منتخب الشباب للجنة الانضباط، موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض. موسيمانى يطلب قطع إعارة عمار حمدى والاتحاد السكندرى يرفض طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عودة عمار حمدى لاعب وسط الفريق المعار لنادى الاتحاد السكندرى وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم مركز 10 فى الأهلى بعد الإصابات المتكررة فى هذا المركز التى وضعت الفريق فى مأزق فى أكثر من مباراة، آخرها مباراة وادى دجلة، حيث يعانى ناصر ماهر من خلع فى الكتف بينما تعرض محمد مجدى قفشة للإصابة بفيروس كورونا. مدربون ممنوعون من العمل فى المنتخبات أبرزهم ربيع ياسين قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة استبعاد ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، من العمل فى المنتخبات الوطنية بعد إعلان لجنة تقصى الحقائق بالجبلاية تقريرها الذى تضمن تحميل المدير الفنى جزءاً كبيراً من مسئولية ما حدث فى تونس، حيث انسحب الفراعنة الصغار من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا نظرا لتفشى فيروس كورونا بين اللاعبين على خلفية القصور الطبى والإدارى فى البعثة. اتحاد الكرة يحيل تقرير لجنة التحقيق بأزمة منتخب الشباب للجنة الانضباط قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة فى اجتماعها اليوم إحالة تقرير لجنة التحقيق فى الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2001 فى بطولة شمال أفريقيا، التى أقيمت بتونس الشهر الماضى، إلى المستشار سيد بندارى رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد. الجونة يعلن استعارة عربي بدر من الأهلي لنهاية الموسم أعلن نادى الجونة الحصول على خدمات عربي بدر لاعب وسط الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفه فى المباريات المتبقية من عمر الدوري المصري الممتاز، وكتبت صفحة الجونة عبر حسابها على تويتر، "يسعدنا أن نعلن انضمام اللاعب عربي بدر من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم". كشف خالد فتحى نائب مدير بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقرر انطلاقها 13 يناير الجارى، عن بدء طرح التذاكر والإعلان عن أسعارها بشكل رسمى الأسبوع المقبل، مشيرا على أن أقل سعر تذكرة للدرجة الثالثة تبلغ 200 جنيه . الأهلي يلغى مران اليوم ويكتفى بالمسحة وتدريبات الاستشفاء اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ظهر اليوم، الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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