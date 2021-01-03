شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: مصر ستصبح كتالوج الدول لتنظيم أحداث عالمية فى جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم مصر 2021 المقرر انطلاقها 13 يناير الجارى، على أن مصر ستصبح "كتالوج" الدول من خلال هذه البطولة فى تنظيم أحداث عالمية فى جائحة فيروس كورونا .

وقال نصر فى تصريح لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة قناة الحياة، إن مصر دائما ولادة وسباقة فى جميع المجالات، مشيرا إلى الانتهاء من صالات المونديال فى توقيت قياسى من أهم الإنجازات التى يجب تحية الدولة عليها لاستقبال الحدث العالمى .

وأشار نصر إلى أن تطبيق نظام الفقاقة "الحجر الصحى" سيصبح سر نجاح البطولة بإغلاق فنادق البطولة على العاملين فى البطولة والمنتخبات فقط، مؤكدا أن الأولوية فى هذه البطولة النجاح صحيا قبل النجاح فنيا بخروج البطولة دون إصابات كورونا .

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.